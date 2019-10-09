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Wigs on Tap
October 9, 2019
On Oct. 3, Gilda’s Club Associate Board’s signature fundraiser took place at Play Louisville.
Photos by Tim Valentino
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Sheri Trout, Kimberlie Thompson, Lori Mangum, Krista Rigling and Maggie Hartnett.
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Grace Pace, Julee Mian and Braden Pace.
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Danielle Cory, Denise Cory, Eric Eifler and Andrew Nunn.
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Paul Ehlinger and Carolina Caldera.
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Henry and Lynn Sanders, Joe Main, Kathi Hochstrasser, Brian and Rita Main and Will Sanders.
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April Coffman, Chelsea Raff, Jessica Carner and Leah Walton.
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Noah and Kash Barkeley.
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Leia and Martin Spickard.
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Gilda Wabbit.
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Dianna Ray and Sheryl Webb.
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Gilda Wabbit.
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Devan Winger.
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Catherine Banks and Jonathan Raley.
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Jordan Means and Janel Colepaugh.
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Tammy Colon and Makenzie Fisher.
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Lindsay Cordes, Tara Ward and Megan Keane.
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Lindsay Cordes, Tara Ward and Megan Keane.
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Chelsea and Jason Raff and Leah Walton.
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Zoe and Kyle Cook.
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Amy and Alex Kandel.
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Jarad Key, Christian Bowles and Lisa Petry.
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Noah Snow and Diana Duran.
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Caroline South, Grady Nutt, Bradley Bringardner and Elly Price.
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Megan Anderies and Stephanie Davalos.
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Survivor Amanda McGlaun and Warrior Misty Aubrey.