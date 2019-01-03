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New Year’s Eve 2019

January 3, 2019

Eventris and J Wagner Group welcomed the new year with a sold-out crowd at their annual bash at Mellwood Art and Entertainment Center on Dec. 31. Those in attendance were treated to entertainment from DJ K-Dogg and Tony and the Tan Lines, and The Voice of Louisville proudly served as the exclusive media sponsor.

Photos by Andrea Hutchinson

  • Larry Sinclair, Amie Cornell, David Grantz, Ken Ackermann and Donna Shenck.

  • Shane Karimi, Taylor Karimi, Emily King, Ashton Beaven, Remsing Kimbell and Neal Kimbell.

  • Lindsay Nash and Fatima Wazir.

  • Mari Evans, Ashley Hallock and Kylee Abernathy.

  • Steve Netherton and Helen Vaughan.

  • Bobby Cross and Jolie Carter.

  • Jimmy Wadell, Bilal Powell, Adrian Anderson and Vic Anderson.

  • Alyssa Graham and Josh Clark.

  • Morgan Zedalis, Casey Jones, Josh Clark, Alyssa Graham and Neemo Tawasha.

  • Jenny Cleary, Kati Hunley and MacKenzie Hugh.

  • Jenny Cleary, Kati Hunley and MacKenzie Hugh.

  • Lynn Clay and Barbara Irving.

  • Erica Long and Kevin Sharp.

  • Josh Luckett, Amber Gahm, April Reinle and Bradley O'Daniel.

  • Sammy Philips, Josh Luckett, Witt Duley, Amber Gahm, April Reinle, Erica Long, Bradley O'Daniel and Kevin Sharp.

  • Chris Smith, Bri Stone, Kristin Hickerson, Katherine Bruton, John Hampton and Simon Isham.

  • Brandon Ritchie, Corunna Sanford, Jimmy Naurt, Melanie Hicks, Katlyn Elmes, Lindsay Spears and Trey Newton.

  • Courtney and Roger Huff.

  • Max Eden and Sarah Scott.

  • Shannon Reed and Danielle Defarraro.

  • Laura Walters and Greg Crockett.

  • Hailee Leep, Bailey Gackenbach and Nick Tsueda.

  • Greg Dunn, Mario Supper, Maurice Urrutia and Chris Steier.

  • Chris Steier and Greg Dunn.

  • Kyle Meyerholtz, Caitlyn McDonald, Morgan Patterson and Mike Klein.

  • Tony and The Tan Lines.

  • Tony and The Tan Lines.

  • Tony and The Tan Lines.

  • Tony and The Tan Lines.

  • Brittany Martinez, Dallas Holt, Rio Arterburn, Katy Schad and Brian Dunbar.

  • Tony and The Tan Lines.

  • Adam Edge, Cassidy Ratterman, Brandi Utley, Kaitlyn Cummins and Elora Smith.

  • Tim MacGogan and Shane Karimi.

  • Madison Ewing and Jason Schmidt.

  • Jessie Daniels, Jason Schmidt, Neemo Tawasha, Casey Jones and Josh Clark.

  • Jessie and Ashlyn Daniels.