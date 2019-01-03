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New Year’s Eve 2019
January 3, 2019
Eventris and J Wagner Group welcomed the new year with a sold-out crowd at their annual bash at Mellwood Art and Entertainment Center on Dec. 31. Those in attendance were treated to entertainment from DJ K-Dogg and Tony and the Tan Lines, and The Voice of Louisville proudly served as the exclusive media sponsor.
Photos by Andrea Hutchinson
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Larry Sinclair, Amie Cornell, David Grantz, Ken Ackermann and Donna Shenck.
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Shane Karimi, Taylor Karimi, Emily King, Ashton Beaven, Remsing Kimbell and Neal Kimbell.
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Lindsay Nash and Fatima Wazir.
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Mari Evans, Ashley Hallock and Kylee Abernathy.
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Steve Netherton and Helen Vaughan.
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Bobby Cross and Jolie Carter.
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Jimmy Wadell, Bilal Powell, Adrian Anderson and Vic Anderson.
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Alyssa Graham and Josh Clark.
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Morgan Zedalis, Casey Jones, Josh Clark, Alyssa Graham and Neemo Tawasha.
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Jenny Cleary, Kati Hunley and MacKenzie Hugh.
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Jenny Cleary, Kati Hunley and MacKenzie Hugh.
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Lynn Clay and Barbara Irving.
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Erica Long and Kevin Sharp.
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Josh Luckett, Amber Gahm, April Reinle and Bradley O'Daniel.
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Sammy Philips, Josh Luckett, Witt Duley, Amber Gahm, April Reinle, Erica Long, Bradley O'Daniel and Kevin Sharp.
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Chris Smith, Bri Stone, Kristin Hickerson, Katherine Bruton, John Hampton and Simon Isham.
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Brandon Ritchie, Corunna Sanford, Jimmy Naurt, Melanie Hicks, Katlyn Elmes, Lindsay Spears and Trey Newton.
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Courtney and Roger Huff.
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Max Eden and Sarah Scott.
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Shannon Reed and Danielle Defarraro.
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Laura Walters and Greg Crockett.
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Hailee Leep, Bailey Gackenbach and Nick Tsueda.
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Greg Dunn, Mario Supper, Maurice Urrutia and Chris Steier.
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Chris Steier and Greg Dunn.
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Kyle Meyerholtz, Caitlyn McDonald, Morgan Patterson and Mike Klein.
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Tony and The Tan Lines.
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Tony and The Tan Lines.
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Tony and The Tan Lines.
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Tony and The Tan Lines.
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Brittany Martinez, Dallas Holt, Rio Arterburn, Katy Schad and Brian Dunbar.
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Tony and The Tan Lines.
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Adam Edge, Cassidy Ratterman, Brandi Utley, Kaitlyn Cummins and Elora Smith.
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Tim MacGogan and Shane Karimi.
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Madison Ewing and Jason Schmidt.
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Jessie Daniels, Jason Schmidt, Neemo Tawasha, Casey Jones and Josh Clark.
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Jessie and Ashlyn Daniels.
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