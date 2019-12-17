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Holiday Beauty Soirée
December 17, 2019
Yes Working Co-Work Space hosted an evening of beauty and fun at 965 Baxter Ave. on Dec. 11. Participating businesses – including VoilaVe, QApothecary, The Salon on Baxter and more – offered specials on skincare, massages, physical therapy and more.
Photos by Andrea Hutchinson
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Benjamin Worth Bingham Miller, Jason Mudd and Julie Robbins.
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Tracy Lear, Morgan Hancock and Julie Robbins.
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Kerr Young and Isiah Scott.
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Tracy and Skylar Lear.
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Paige Cecil and Alison Clements.
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Benjamin Worth Bingham Miller, Tracy Lear, Morgan Hancock and Skylar Lear.
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Benjamin Worth Bingham Miller, Liz Bingham and Zach Taylor.
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Laycie Young and Ashley Craig.
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Allison Lewis and Kennethia Shalon.
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Leann Cawthorn with her Silk Soiree elixir.
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Brooke Nash and Lindsay Hamilton.
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Melanie Lipsey and Yamilca Rodriguez.
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Melanie Lipsey, Dr. David Changaris and Yamilca Rodriguez.
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Rick and Angela Hamilton.
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Audra Hagan and Enedina Sellers.
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Cathy Mattingly, Randi Snider, Nancy Irvin and Pamela Dennis.
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Andrea Gregory and Rhona Kamar.