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Formé Millinery Derby Couture Hat Show
March 15, 2019
Inspired by the beautiful colors of Latin America, Formé Millinery presented “Latin Nights” at Pigment Gallery on March 7.
Photos by Andrea Hutchinson
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Sue Schofield and Vennita Cantrell.
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Cody Carrender.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Itakma Companioni.
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Mary Casey and Sara Holland.
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Front: Connie Willian and Caryn Leavens. Back: Kelly Higdon, Shannon Leber and Stephanie Stuart.
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Mike Ellis and Kate Niemann.
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Idalberto Mesa, David Green, Mansur Tapia and Amelia Martinez.
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Bart and Jenni Pfanenstiel with Christina Grace.
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Marie Bradby, Mary Groft and Claudia Hammer.
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Maritza and Maria Beltrane with Angelica Reyes.
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Julie and Randy Gianotti.
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Joalid Jardon, Ana Perez and Ali Hoge.
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Itakma Companioni and Adisa Tapia.
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Idalberto Mesa and Itakma Companioni with Adisa and Mansur Tapia.
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Tom and Vallerie Albright.
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Stacy Allen, Lawrence Smith, John Misiewicz and Rhonda Curry.
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Angelica Reyes.
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Missy Soete and Kirby Adams.
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Adisa Tapia.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Angelica Reyes.
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Adisa Tapia.
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Itakma Companioni.
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Cody Carrender.
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Elena Lopez and Patti Rose.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Adisa Tapia.
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Adisa Tapia.
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Itakma Companioni.
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Itakma Companioni.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Melissa Wolthofs and Christina Grace.
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Angelica Reyes.
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Angelica Reyes.
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Cody Carrender.
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Itakma Companioni.
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Itakma Companioni.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Angelica Reyes.
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Angelica Reyes.
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Cody Carrender.
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Rhonda Curry and Stacy Allen.
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Itakma Companioni.
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Adisa Tapia.
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Adisa Tapia.
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Angelica Reyes.
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Elena Lopez, Rick Brunner and William Woodard.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Erin Wilkins, Katie Stephenson, Megan Hurley and Even Munson.
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Angelica Reyes.
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Cody Carrender.
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Robin Lucas, Don Cartwright, Kimberly Giordano and Muffy Sinclair.
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Dianelis Pedroso Quesada.
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Itakma Companioni.
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