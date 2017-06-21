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Bourbon by the Bridge

June 21, 2017

The Fifth Annual Bourbon by the Bridge fundraiser occurred on June 10 under the Big Four Bridge. A number of spirits and cocktails were served during the all-you-can-taste event, featuring pours from Buffalo Trace, Four Roses, Michter’s and more. Ladyfingers Catering served a number of delicious foods as the University of Louisville Jazz Band provided musical entertainment. Sponsored by Stoll Keenon Ogden, the event benefited Court Appointed Special Advocates, which trains advocates for abused and neglected children.

Photos By Chelsea Marrin.

  • Terry Gehrke,Randy Gehrke.

  • Jeff Driscoli,Melanie Driscoli.

  • Chuck Jetton,Elaine Jetton.

  • Kelly Kramer,Ashlea Hellmann.

  • Colin Ford,Brittny Forren.

  • Doug Deptola,EmilyKate Feibelman.

  • Dylan Vincent,Kelly Tran.

  • Ruthie Reid.

  • Ruthie Reid,Scott Reid.

  • Pamula Brooks,Tara Ryan.

  • Jaclyn Salzman,Marc Salzman.

  • Mariana Esquinca,Jessica Mazzonetto,Kayla Korber.

  • Alexandra Winters,Thomas Hynes.

  • Paula Abney,Michelle Nicmous,Maria Bernard,Chelsea Stengel,Usa Groft.

  • Paul Gramner,Laura Gramner.

  • Jennifer Grace,Frank Grace.

  • Gina Buendia,Jose Santiago.

  • Kortney Treuino,Claudia Karakashian.

  • Laura Chandler.

  • Kenia Schimitt,Christy Vermost.

  • Jessica Holman,Scott Reid.

  • Steve Clark,Sarah Clark.

  • Amy Miles,Derek Miles.

  • Marcus Whitesides,Jeanne Becker.

  • Joe Main,Rita Main,Lynn Sanders,Henry Sanders.

  • Bryce Dyke,Sonja Gonzalez,Jay Hoyt.

  • Leach Fulner,Jessica Harbeson,Ami Feger.

  • Bill Hertz,Carol Hertz,Amber Youngblood,Kelli Hertz.

  • James Darmstadt,Amy Shoemaker,Hunter Winberg.

  • Carolyn Downey,Sharon Morrison.

  • Jane Forren,Gary Forren.

  • Ron Forren,Judi Forren.

  • Susan French,Craig French.

  • Jackie Klosterman,Kelsey Forren.

  • Dave Simpson,Sandy Simpson.

  • James Darmstadt,Nicole Bigg,Alsion Malone,Neal Malone,Catherine Darmstadt.

  • Bryan Coakling,Jennifer Arnett,Eric Benson.

  • Delysia Mead,Amanda Baldwin.

  • Brad Terwiske,Donna Terwiske,Anne Ackerman,Mike Ackerman.

  • Ryan Krahuler,Sarah Klunp,Spencer Duncan,Austin Finch.

  • Jim Gerstle,Margret Gerstle,Ann Hahn-Baiyor,Susan Fitch,Signe Gleesen.